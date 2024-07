Incendio Farla, a Latina finestre chiuse per due giorni

Un enorme incendio ha devastato il sito di stoccaggio di medicinali Farla di Latina, situata in una traversa di via Monti Lepini. Il magazzino è andato completamente distrutto ma fortunatamente era stato fatto evacuare appena in tempo, prima che le fiamme lo divorasse ro. U n disastro a livello non solo ambientale, ma anche sotto l’aspetto della funzionalità che la Farla aveva per la comunità, visto che si tratta di un importante sito di rifornimento per le farmacie della città e non solo. Ci sono volute ore per domare un incendio che, a quanto pare, è nato da un cortocircuito su un macchinario. Gli operatori non sono riusciti neanche a prendere gli idranti tanta è stata la potenza dell’incendio.

La nube nera era visibile a chilometri di distanza e in queste ore gli operatori dell’Arpa stanno analizzando il grado di salubrità dell’aria. In via precauzionale il sindaco Celentano ha emesso un’ordinanza di chiusura delle finestre nel raggio di un chilometro per i prossimi due giorni.