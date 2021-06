Incendio segnalato, nella notte di ieri, nella Nuova Latina – ex Q4, a seguito numerose segnalazioni.

Sul posto, via Sgambati, il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto constatava la presenza di un incendio nel locale seminterrato di un condominio.

Subito sono partite le procedure di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Nonostante l’intervento immediato l’incendio ha distrutto tutto il contenuto all’interno del garage.

Fortunatamente non sono state registrate persone ferite.