Potrebbero esserci novità sulle scuole di Sabaudia attualmente interdette per l’inchiesta sui miasmi dopo la disinfezione.

Il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, ha convocato per questo pomeriggio, 14 gennaio, alle 16, in Comune, i dirigenti scolastici e i responsabili dei plessi e le rappresentanti di classe, per un aggiornamento sui tempi e modalità di rientro nelle strutture.

Saranno inoltre informati sulla calendarizzazione delle verifiche trimestrali e sull’integrazione degli arredi e suppellettili di supporto all’attività didattica.

Proprio in questi giorni le domande di alcuni genitori si facevano sempre più pressanti, anche perché qualche giorno fa il primo cittadino avrebbe incontrato di nuovo Arpa e Asl. Il sindaco, come ha fatto finora, spiegherà a che punto sono gli accertamenti e quali sono i risultati delle ultime analisi per chiarire come e quando sarà possibile far tornare i bambini nelle scuole.

Bambini che in questi giorni stanno soffrendo il freddo in alcune strutture utilizzate per permettere loro di non perdere le lezioni e lamentano anche mancanza di materiali per lavorare in classe.

