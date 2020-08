L’incendio alla Loas di Aprilia ha portato il sindaco, Antonio Terra, a disporre una serie di misure per la sicurezza dei residenti. Il primo cittadino ha firmato ieri un’ordinanza che recepisce le indicazioni pervenute dalla Asl.

In attesa che le autorità sanitarie rendano pubblici i risultati delle analisi condotte nei pressi dell’area interessata, è così disposto il divieto di raccolta, vendita e consumo di frutta e verdura, nonché tutti i prodotti di origine animale provenienti da un’area ricadente nel raggio di 2 km dalla sede dell’incendio. Allo stesso modo, è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle vicinanze del deposito interessato dall’incendio.

L’ordinanza raccomanda ai residenti nella medesima zona di allontanarsi dalla propria abitazione o mantenere comunque chiuse le finestre, per prevenire il possibile passaggio di inquinanti, compresi gli impianti di areazione forzata.

I cittadini sono invitati anche a lavare – esclusivamente con acqua – le superfici esterne oggetto di possibile accumulo di polveri, evitando getti che le possano rimettere in circolo. Allo stesso modo, l’ordinanza impone la sostituzione o manutenzione dei filtri e il lavaggio delle condotte negli impianti di condizionamento o areazione forzata.

“Grazie al lavoro di vigili del fuoco e protezione civile, l’incendio appare ormai domato – ha commentato il primo cittadino – Siamo in attesa di conoscere i risultati delle analisi condotto dell’Arpa Lazio nella zona interessata dall’incendio ma nel frattempo, su indicazione della ASL, abbiamo comunque ritenuto opportuno dare indicazioni, in via precauzionale, proprio per evitare possibili conseguenze sulla salute delle persone. Colgo l’occasione per ringraziare, a nome di tutta la città, sia i vigili del fuoco che la protezione civile per l’enorme lavoro condottoi”.

In via precauzionale, il Comune di Aprilia e la Pro Loco hanno anche disposto il rinvio al 2 settembre della proiezione del film “L’immortale” inizialmente programmata per questa sera.