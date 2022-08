Incendiò quattro auto nel centro di Sabaudia, arrestato 57enne

Un 57enne di Sabaudia, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione poiché ritenuto responsabile dell’incendio di quattro autovetture. i militari, dopo un periodo di indagini, hanno ricostruito i fatti avvenuti nella notte tra il 23 e il 24 luglio quando, in un area condominiale di via Cesare Battisti, sono andate distrutte dalle fiamme due auto in sosta.

Già nell’immediatezza dei fatti i militari, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini raccogliendo ogni elemento utile senza tralasciare alcuna ipotesi investigativa. Dopo aver appurato che non vi erano collegamenti tra le vittime, gli accertamenti si sono concentrati sull’identificazione del reo, atteso il grave allarme sociale suscitato dall’evento.

Subito i militari sono riusciti ad individuare il 57enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, permettendo quindi di escludere ogni altra ipotesi delittuosa, permettendo ai Carabinieri, in tempi brevissimi, di risalire all’autore e di far star più tranquilli i cittadini spaventati dalle possibile ulteriori azioni dell’uomo.

Cinquantasettenne che è stato condotto presso il carcere di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.