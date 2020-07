Incidente a Pontinia, fissati i funerali di Chiara Battisti

Si terranno domani, lunedì 20 luglio, i funerali di Chiara Battisti, la 28enne morta in seguito al terribile incidente a Pontinia in cui ha perso la vita anche Alessandro Paolucci.

La cerimonia funebre sarà celebrata alle 10.30, nella chiesa di Santa Rita, a Latina. Chiara era in auto con il fidanzato, ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, quando è avvenuto lo scontro.

La ragazza era stata trasportata al nosocomio pontino dove per giorni ha lottato per sopravvivere. Purtroppo venerdì scorso è stati dichiarato il decesso. Ora i familiari e gli amici potranno salutarla per l’ultima volta.