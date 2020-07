Incidente a Pontinia, è morta Chiara Battisti: salgono a 2 le vittime

Non ce l’ha fatta la 28enne a bordo della Bmw che una settimana fa, la notte tra il 10 e l’11 luglio scorso, si è scontrata con la Mini di Alessandro Paolucci, deceduto sul colpo, a Pontinia.

Chiara Battisti, dopo l’incidente, era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e ha lottato in questi giorni per sopravvivere. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma oggi purtroppo è stato dichiarato il decesso. Restano gravi anche le condizioni del fidanzato che era in auto con lei.

L’incidente era avvenuto sull’Appia, al chilometro 83.700, tra due vetture, una Mini Paceman e una Bmw serie 1. L’inchiesta ora conta due vittime.

Sul profilo Facebook della ragazza molti amici hanno lasciato messaggi di cordoglio.