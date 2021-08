Incidente a Sabaudia, non c’è la fa Giuseppe Del Sordo

Non ce l’ha fatta purtroppo uno dei giovani rimasti coinvolti nel grave incidente verificatosi nella notte appena trascorsa sul lungomare di Sabaudia. La vittima è Giuseppe Del Sordo di Aprilia di 23 anni. Insieme a lui viaggiavano altri tre amici nonchè colleghi. Il giovane lavorava infatti insieme agli amici presso l’Hotel Oasi di Kufra. Si è trattato di un incidente autonomo. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Sabaudia l’auto è andata fuori strada capovolgendosi più volte per poi finire nel parcheggio antistante l’Hotel Le Dune. Il 23enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ma poi purtroppo le sue condizioni sono peggiorate.