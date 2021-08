Latina, auto in fiamme dopo la rissa davanti al carcere

Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto in Via Fiuggi per spegnere un incendio causato da tre auto parcheggiate.

Una delle tre auto, BMW X1, è stata completamente distrutta dall’incendio, mentre le altre due hanno riportato danni parziali.

In sede di sopralluogo, effettuato anche da parte di operatori qualificati della Polizia Scientifica, non sono emersi elementi certi ad individuare le cause dell’incendio.

È stato accertato che una macchina incendiata è di proprietà di uno dei tre soggetti coinvolti nella rissa avvenuta venerdì 20 agosto nei pressi del carcere di Latina.

Tale aspetto, unitamente ad altri elementi in corso di valutazione, è al vaglio dei poliziotti della Squadra Mobile incaricati delle indagini.