Incidente al Sagittario, i 3 indagati rinviati a giudizio per la morte di Romboni

Fissato il processo per la morte di Doriano Romboni. Questa mattina, 15 dicembre 2020, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Giorgia Castriota, ha rinviato a giudizio i tre indagati per l’incidente che causò la morte del pilota a soli 24 anni, al circuito “Il Sagittario” di Latina, durante il Sic-Day.

Si tratta dell’amministratore delegato della società Il Sagittario, titolare del circuito motociclistico, Sandra Temporini, dell’ispettore Gennaro Caccavale, e del coordinatore del Comitato impianti della Federazione moto, Adamo Leonzi.

La prima è accusata di “aver omesso di adottate tutte le cautele necessarie alla gestione dell’impianto per impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla pratica sportiva”; gli esponenti federali non avrebbero invece rilevato le discrepanze tra i dati riportati nella planimetria della pista e non avrebbero prescritto protezioni in corrispondenza del tratto a rischio.

Sono passati 7 anni da quel nefasto 30 novembre 2013 e ora, il 15 aprile 2021, davanti al giudice Velardi, inizierà il processo.

Romboni aveva 45 anni e lasciò la moglie e tre figlie che si sono costituite parti civili e sono assistite dall’avvocato Caterina Caterino. L’avvocato Sara Parizzi assiste invece i genitori e il fratello della vittima.