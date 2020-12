Fondi, violento pestaggio con le mazze di ferro: 6 arresti

La polizia di Fondi ha dato esecuzione, questa mattina, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, nei confronti di 6 cittadini di origine indiana. Sono tutti regolari sul territorio nazionale e indagati, in concorso tra loro, per lesioni personali aggravate dall’uso di armi e dall’aver agito in più persone riunite.

Le indagini sono partite dopo una brutale aggressione avvenuta la sera del 30 settembre scorso, ai danni di altri due cittadini indiani, che avevano riportato serie ferite alla testa, al viso e fratture multiple agli arti.

I poliziotti, coordinati dal sostituto procuratore del capoluogo, Martina Taglione, hanno avviato certosine attività investigative che hanno consentito di accertare come le due vittime, invitate con una scusa a recarsi nei pressi di un locale, furono brutalmente aggredite da una ventina di connazionali armati di mazze di ferro, asce e altri oggetti contundenti, che arrecarono loro gravissime lesioni.

La polizia sta ancora indagando sul movente che ha portato al violento pestaggio. Tre degli indagati sono stati rintracciati e condotti in carcere, per gli altri tre – allo stato irreperibili – sono in corso serrate ricerche.