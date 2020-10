Incidente durante la partita di calcio, 16enne in ospedale

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in ospedale a Latina dopo uno scontro in campo avvenuto durante una partita di calcio, questa mattina, mentre giocava. Il ragazzo, un portiere, aveva preso un colpo al torace ed era svenuto. Immediato il codice rosso.

Dal pomeriggio, le sue condizioni sembrano in miglioramento: lo dice la sua stessa squadra su Facebook. “La Società Asd Virtus San Michele e Donato Calcio vuole rassicurare tutti gli sportivi che si sono preoccupati in seguito all’incidente avvenuto questa mattina sul terreno di gioco di Borgo San Michele che il ragazzo è sveglio vigile e cosciente.i Rimanericoverato presso l’ospedale Goretti di Latina per tutti accertamenti del caso. La società, il mister, i suoi compagni tutti, gli sono vicini, lo aspettano il prima possibile al campo per riabbracciarlo. Un ringraziamento va anche alla società Priverno Antonio Palluzzi per la solidarietà e sportività dimostrata”.