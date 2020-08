Incidente in via Epitaffio, fissati i funerali di Massimo Evangelisti

Sono stati fissati per oggi, 6 agosto, alle 15.30 i funerali del 44enne Massimo Evangelisti. L’uomo, fornaio di Latina, è morto in seguito all’incidente in via Epitaffio del 4 agosto scorso.

Verso le 6 di mattina aveva perso il controllo dell’auto ed era finito contro un albero. L’ultimo addio nel pomeriggio nella chiesa di San Luca.

Sul corpo dell’uomo, che lascia la moglie e tre figli, è stata effettuata ieri l’autopsia. Non è stata riscontrata nessuna ferita tale da poter causare la morte, per questo si fa sempre più strada l’ipotesi di un malore. Saranno i risultati degli esami, per i quali sarà necessario attendere, a chiarire come sia deceduto il 44enne.