Incidente mortale, perde la vita una 21 enne del capoluogo pontino

Un altro drammatico incidente è avvenuto nella notte, lungo via della Stazione, in cui è rimasta uccisa una ragazza di 21 anni.

L’incidente è avvenuto alle 4:30 a pochi metri dal semaforo, via Epitaffio, una delle arterie più pericolose che porta direttamente dallo Scalo di Latina al capoluogo pontino.

Secondo la ricostruzione iniziale della polizia stradale, intervenuta sul posto, la Lancia Ypsilon su cui viaggiavano i due ragazzi doveva dirigersi verso Latina, sarebbe apparsa sulla strada nei pressi dell’incrocio con via Verri e terminò la sua corsa verso un albero lungo la strada.

Immediati i soccorsi, sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato i due ragazzi all’ospedale Santa Maria Goretti.

Purtroppo per la 21enne di Latina non c’è stato nulla da fare è deceduta qualche ora dopo presso il nosocomio del capoluogo a causa delle gravi lesioni riportate nel tremendo impatto.

Ferito il ragazzo di 24 anni alla guida dell’auto, per lui la prognosi è di 30 giorni.

La polizia stradale sta conducendo tutte le indagini per comprendere il drammatico incidente e chiarirne le dinamiche.