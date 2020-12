Incidente mortale sulla Pontina: uomo investito da un tir. Strada chiusa

Un uomo è stato investito questa mattina sulla Pontina ed è morto. Un tragico incidente avvenuto all’alba, verso le 6. L’uomo è stato travolto da un Tir. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono sopraggiunti per la persona a piedi non c’è stato nulla da fare.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 26+200 della SS148, alle porte di Roma, tra Casale Rosa e via di Trigoria, e l’arteria è stata chiusa in direzione nord, con traffico deviato su via Pontina Vecchia e via Laurentina. Lunghe code si sono formate verso la Capitale e ripercussioni sul traffico sono registrate anche in va dei Castelli Romani.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.