Latina, gattino torturato e ucciso in via dei Volsini. L’appello dell’Enpa per trovare il responsabile

Un gatto torturato e ucciso in via dei Volsini a Latina. La denuncia, con tanto di foto del povero micio, arriva dall’associazione Enpa del capoluogo pontino che spiega che l’animale viveva in una colonia regolarmente registrata.

Poi la richiesta di aiuto della vice presidente, Roberta Vittucci e dei consiglieri, per trovare il responsabile e assicurarlo alla giustizia. Tanta la rabbia verso chi si è macchiato di un reato tanto ignobile, verso una creatura indifesa: “Non avrai pace fino a quando non ti troveremo. Chiediamo, pertanto, a tutti quelli che sanno o hanno visto, di scriverci in privato. Il maltrattamento animali è un reato punibile penalmente. Latina non girarti dall’altra parte, aiutaci ad avere giustizia!”.