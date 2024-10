Incidente mortale sull’A14, camionista di Latina colpito da malore

Un autotrasportatore di 56 anni originario di Latina è rimasto vittima di un grave incidente stradale sull’autostrada A14 nelle Marche.

I soccorritori hanno ricostruito che ieri mattina, intorno alle 11, l’uomo, Stefano Corsato, autotrasportatore di Latina, stava viaggiando in direzione sud quando ha accusato un malore improvviso. Ha tentato di accostare lungo la corsia di emergenza per raggiungere un’area di sosta, ma non è riuscito a completare la manovra.

Il camion si è schiantato violentemente contro il guardrail, senza coinvolgere altri veicoli. I soccorritori del pronto intervento sanitario e i Vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto, ma per il conducente non c’era nulla da fare. Anche un’eliambulanza è atterrata sulla corsia di marcia, causando un blocco del traffico in entrambe le direzioni. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti per gli accertamenti del caso.