Incidente sul lavoro a Latina, Bonafoni(PD):”Episodio grave, presentata un’interrogazione in Regione”

La consigliera regionale del Partito Democratico e presidente della XII Commissione “Trasparenza e pubblicità”, Marta Bonafoni, è intervenuta a seguito del grave episodio avvenuto ieri alla periferia di Latina dove, un lavoratore irregolare dopo aver subito l’amputazione del braccio con un macchinario agricolo, è stato scaricato e abbandonato in strada da un pulmino. Un episodio gravissimo, uno dei tanti in riferimento al capolarato e allo sfruttamento dei lavoratori nella provincia di Latina.

“Questa mattina – spiega Bonafoni – ho presentato un’interrogazione al Presidente Rocca e all’assessore Schiboni per comprendere quali azioni la Regione Lazio stia mettendo in campo in tema di contrasto al lavoro irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

È solo di ieri l’ultima notizia in merito al gravissimo incidente sul lavoro che ha coinvolto a Latina un operaio agricolo di nazionalità indiana, “scaricato” in strada dopo aver perso un arto, anziché esser soccorso.

La presenza di caporalato e meccanismi di sfruttamento in agricoltura sono testimoniati anche dai dati allarmanti diffusi dall’Ispettorato nazionale del lavoro, che solo nel 2023, a fronte di solo 222 controlli effettuati presso aziende agricole nel Lazio, ha registrato un tasso di irregolarità del 64,5%.

Non dimentichiamo, inoltre, che un’indagine del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Frosinone, proprio di recente ha portato alla sospensione dal servizio di un dirigente della Regione Lazio per presunta corruzione nella gestione di fondi per le aziende agricole e che nell’ambito della stessa inchiesta – per cui è indagato anche un parlamentare nazionale – sono emersi episodi sconcertanti, con braccianti costretti a compiere “saluti romani” di fronte a busti ed effigi di Mussolini.

Tutti fatti che esigono una pronta risposta e azioni concrete da parte delle istituzioni. Anche per questo, nella passata legislatura abbiamo fortemente voluto e approvato una legge, la n. 18 del 2019, che individua concretamente misure per combattere inaccettabili fenomeni di sfruttamento ancora troppo diffusi nel nostro territorio.

È proprio per capire cosa stia facendo l’Amministrazione Rocca per attuare quella legge, che l’interrogazione presentata chiede quali campagne informative siano state promosse in questi mesi e quali azioni siano state implementate per favorire un maggiore coordinamento e scambio con gli organi che si occupano di vigilanza e controllo. Infine, vogliamo capire in che modo la Regione stia monitorando l’idonea gestione dei fondi nel settore agricolo”.