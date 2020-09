Incidente sulla Monti Lepini in direzione Latina: strada chiusa

Due mezzi pesanti si sono scontrati questa mattina sulla Monti Lepini. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione dei 2 camion.

L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno, al chilometro 5.100 all’altezza di Valle Fioretta, in provincia di Frosinone, in direzione Latina.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale per gli chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato deviato su viabilità locale.