Terracina, affittano uno yacht con bonifico falso e spariscono: denunciati

Truffa a Terracina in questa fine estate. Due persone hanno affittato uno yacht con un bonifico da 4mila euro e, senza destare sospetti, sono andati a prenderlo e sono partiti.

Quando però avrebbero dovuto riportarlo non si sono presentati. Chi lo aveva ceduto per un periodo ben determinato ha allora effettuato alcuni controlli e ha scoperto che il bonifico era falso. Tutto sarebbe stato architettato per mettere a segno il furto del natante.

Immediata è scattata la denuncia ai carabinieri. I militari dopo un attento accertamento hanno individuato i responsabili del raggiro. Sono stati così denunciati un 43enne e un 41enne, entrambi di Roma.