Non sono mancati i disagi questa mattina per i tanti che procedevano in direzione Roma, sulla SS 148 “Pontina”, all’altezza di Pomezia. Si è infatti verificato un’incidente che ha causato la chiusura temporanea del tratto.

Nel sinistro sono state coinvolti tre veicoli. In seguito all’intervento delle squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, è stato gestito l’evento nel miglior modo ed il traffico è stato poi ripristinato nel minor tempo possibile.