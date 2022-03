Aprilia, esplosioni e fiamme nel deposito delle ambulanze

Questa notte, ad Aprilia, in pieno centro, nei pressi di via Guarneville, nel deposito di ambulanze è stata notata un’ambulanza in fiamme seguita da diverse esplosioni che hanno coinvolto, poi, tutto l’ambiente circostante.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato, e le fiamme prontamente domate, rivelando poi quello che ne rimaneva dell’ambulanza.

Da una prima ricostruzione, l’operatore, una volta terminato il turno e depositata l’ambulanza, ha notato che dal mezzo ha iniziato a fuoriuscire del fumo subito dopo aver parcheggiato, si è così reso conto che qualcosa non andava ma non ha fatto in tempo ad organizzarsi per intervenire che il veicolo è andato in fiamme.

In seguito all’arrivo dei Carabinieri sono stati effettuati i dovuti accertamenti, e secondo un’attenta analisi sembrerebbe che le cause dell’incendio potrebbero essere attribuite ad un malfunzionamento della macchina, mentre a produrre i boati e le esplosioni sarebbero state le bombole d’ossigeno, in dotazione sul mezzo, arrivate al collasso per il forte calore.

Fortunatamente non vi sono feriti.