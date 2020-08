Incidenti: ciclista investito al lido di Latina. A Cisterna si ribalta un’auto

Continuano gli incidenti sulle strade pontine. Questa mattina al lido di Latina, a Cpoportiere, un ciclista è stato investito da un’auto sulla strada Lungomare. Sul posto 118 e carabinieri per effettuare i rilievi; per fortuna l’uomo non è in pericolo di vita.

Nella tarda serata di ieri, invece, a Cisterna di Latina un’auto si è ribaltata mentre percorreva Via Roma in direzione di Campoleone. A bordo della Citroen c’era un trentenne: l’incidente è avvenuto in forma autonoma, per cause da chiarire. Per tirare fuori il giovane, rimasto incastrato, è servito l’intervento dei vigili del fuoco e del 118.