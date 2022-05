Incidenti e lavori in corso, altra mattina di passione sulla Pontina

Un calvario che si ripete puntualmente. Altra mattina di passione sulla Statale Pontina, per chi si è trovato a percorrerla in direzione Roma. Il primo nodo all’altezza di Borgo Piave, intorno alle 8, dove si sono scontrate due auto, un’Alfa Romeo e una Fiat 500. Carambola terribile, nessun ferito grave fortunatamente, ma in pochi minuti si sono formati cinque chilometri di coda, in cui hanno dovuto farsi largo pattuglie della Polizia Stradale ed ambulanza per portare i soccorsi e rilevare il sinistro. Uno scenario più o meno simile che si è ripetuto una trentina di chilometri più avanti all’altezza di Ardea. Altro scontro tra utilitarie, stradale ed ambulanza e traffico congestionato. Superato il secondo blocco, l’ultimo prima del Grande Raccordo Anulare, all’altezza di Castel di Decima per i ben noti lavori in carreggiata.