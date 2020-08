Incidenti sulle strade: a Pontinia e Latina altre giornate nere

Tre altri brutti incidenti si sono verificati sulle strade pontine. Dopo il mortale dell’altro giorno sulla Migliara 47, a Sezze, oggi un’altra giornata nera sulle strade pontine per via di altri incidenti.

Venerdì sera, intorno alle 23 circa, a Latina, un incidente si è verificato nella zona pub: un uomo ubriaco al volante – un 27enne romeno – si è schiantato contro alcune auto parcheggiate. Aveva un valore alcolemico cinque volte superiore al consentito. In Via Lago Ascianghi, intervenute la squadra volante della questura e la polizia locale.

Nella serata di ieri a Pontinia, a scontrarsi all’altezza di Via Lungo Botte, al confine con Sabaudia, sono stati invece un’auto e una moto: ferito il centauro, che – procedendo nella stessa direzione – ha preso in pieno la Clio mentre svoltava a sinistra per imboccare la strada. Erano circa le 19. Sul posto protezione civile dell’Anc di Sabaudia e carabinieri per i rilievi, oltre al 118 per il ferito.

Questa mattina di nuovo Latina: un’auto e una moto si sono scontrate in Via Piattella. Sul posto rilievi in corso da parte della polizia locale. Non ancora nota l’entità dell’incidente.