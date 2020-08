Covid, preoccupazione a Latina e Sabaudia. In poche ore locali e lidi chiusi per i cinque positivi

C’è preoccupazione per l’innalzamento dei contagi che si sta verificando in queste ore tra Latina e Sabaudia. La movida e la frequentazione delle spiagge, sono i principali indiziati. Nella città delle dune due bagnini sono risultati positivi al coronavirus e di conseguenza i lidi presso i quali lavorano – Il Gabbiano e il Lido Azzurro – sono stati temporaneamente chiusi per la sanificazione. A Sabaudia chiusa anche la Studio Fitness, frequentata da una ragazza risultata positiva al virus.

L’unità di crisi della Regione Lazio, poco fa, ha comunicato che “a Sabaudia prosegue il contact tracing sui contatti del bagnino positivo. Caso indice molto probabilmente è una persona rientrata dalla Spagna“.

Resteranno chiusi – spiega il Comune di Sabaudia in una nota – “fino a quando non saranno resi noti gli esiti dei tamponi effettuati e non verrà esibita la certificazione della sanificazione degli ambienti, al fine di garantire il rispetto della sicurezza e salute pubblica. Anche altri locali del centro città, in particolar modo quelli frequentati dal primo bagnino rinvenuto positivo al Covid 19, sono stati sottoposti a procedure di disinfezione, così come prescritto dalla stessa Asl, che nel frattempo ha avviato sull’intero territorio verifiche mirate al rispetto delle necessarie misure di contrasto e contenimento del virus. Attivati i protocolli del caso per tutte le persone che nei giorni scorsi hanno frequentato i tratti di spiaggia interessati: diversi i tamponi effettuati e le persone sottoposte al regime della quarantena. Si precisa che coloro che non sono stati chiamati e hanno effettivamente fruito dell’arenile sorvegliato dai due bagnini contagiati, possono rivolgersi al proprio medico di base oppure chiamare il numero 800 118 800“.

I cinque casi sono contatti del dipendente del chiosco sulla spiaggia a Sabaudia per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Da conteggiare nella giornata di ieri anche un uomo di nazionalità indiana individuato ai test sulla comunità Sikh.

Al Goretti di Latina nei giorni scorsi si è creata una gran fila di auto al drive in posto all’esterno del pronto soccorso: si tratta di frequentatori delle spiagge e dei locali interessati dalla chiusura, ma anche cittadini che ritengono di aver avuto contatti con positivi.

Anche Latina preoccupa: sono stati chiusi temporaneamente tre locali, per via della frequentazione da parte di positivi.

L’invito è come sempre, ma è anche un dovere, rispettare le norme di prevenzione dei contagi: lavarsi spesso le mani, indossare la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.