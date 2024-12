Indiano picchiato e rapinato in strada, caccia all’uomo ad Aprilia

Era di ritorno ad Aprilia, dove era appena arrivato a bordo di un autobus, quando è stato aggredito da due uomini che, dopo averlo colpito, gli hanno sottratto il portafoglio con all’interno circa 600 euro in contanti. E’ ciò che è accaduto ad un ragazzo di nazionalità indiana, finito in ospedale dopo la furia dei due malviventi.

Lievi le lesioni riportate ma tanto lo spavento per la vittima, che una volta preso in carico e medicato dal personale del pronto soccorso del Città di Aprilia, è stato dimesso. Sono in corso invece le indagini da parte degli uomini del Reparto Territoriale per risalire agli autori della rapina.