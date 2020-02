Infrazioni al Codice della strada, a Latina oltre 200 verbali in pochi giorni

Oltre 200 verbali della Polizia stradale di Latina in sei giorni. Nella settimana dal 10 al 16 febbraio, nell’ambito di specifici servizi di prevenzione a garanzia della sicurezza stradale, 14 sono state le contestazioni per mancanza copertura assicurativa, 23 per veicoli sprovvisti di periodica revisione, 43 per eccesso di velocità, 12 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 8 per mancanza inserimento del disco cronotachigrafo. Altri 104 contestazioni hanno riguardato norme complementari al Codice della strada e leggi complementari.

Inoltre, per i servizi disposti per la campagna europea “Truck & Bus”, nella stessa settimana, sono state effettuate 68 liste di controllo sui veicoli commerciali, con 17 contesti per eccessi di velocità e 22 per irregolarità sul disco cronotachigrafo.

Riturate e sospese 11 patenti di guida, 8 carte di circolazione ed è stata applicata la decurtazione di 518 punti per le patenti di guida; un fermo amministrativo e 12 sequestri amministrativi.

Sessantuno le pattuglie impiegate nei settori di specifica assegnazione (controllo della velocità, controllo dei veicoli pesanti, generica vigilanza stradale).

Rilevati, inoltre, incidenti stradale di cui otto con lesioni.

