Due rapine in un’ora a Latina: picchiato il tabaccaio di via Cisterna

Due rapinatori hanno messo a segno 2 colpi in meno di un’ora a Latina. Il primo in un alimentari di Borgo Piave, l’altro in una tabaccheria via Cisterna, in zona Isonzo. Qui in articolare il gestore è stato picchiato perché ha tentato di reagire.

Pistola in pugno, volto travisato e poche parole per farsi consegnare il denaro contenuto in cassa. Velocemente come sono entrati, nella prima rapina, sono usciti con la somma di mille euro. Non paghi hanno raggiunto via Cisterna e sono entrati nel negozio. Il titolare però si è opposto ed è stato colpito con il calcio della pistola, poi uno dei due rapinatori lo ha continuato a malmenarlo mentre era a terra.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della squadra Volante che stanno indagando sull’accaduto. Dai primi accertamenti sembra proprio si tratti delle stesse persone.

