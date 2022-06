Innalzamento di fascia della Questura, Coletta consegna la mozione

Il Sindaco di Latina Damiano Coletta si è recato in Questura per consegnare al Prefetto di Latina Maurizio Falco e al Questore Michele Maria Spina, la mozione di Innalzamento di fascia della Questura.

Mediante tale testo, proposto dai Consiglieri Malandruccolo, De Amicis, Fiore e Majocchi e approvato all’unanimità dei presenti dal Consiglio comunale nella seduta del 23 marzo scorso, vengono impegnati il Sindaco e gli Assessori competenti «a farsi portavoce presso gli organi istituzionali preposti nel richiedere l’elevazione di fascia della Questura di Latina».

“Abbiamo già provveduto – ha commentato il Sindaco Damiano Coletta – a inoltrare il testo di questa mozione, il 27 aprile scorso, al Ministro Lamorgese, al Capo della Polizia, al Prefetto Falco, al Questore Spina, al Presidente della Regione Lazio, ai Parlamentari e ai Consiglieri regionali eletti in provincia di Latina. Ho fortemente voluto l’appuntamento odierno, con la consegna di persona del testo della mozione, perché per me ha un grandissimo significato simbolico e per ringraziare pubblicamente il Prefetto, il Questore, la Procura e tutte le forze dell’ordine che operano in provincia di Latina per lo straordinario lavoro che quotidianamente svolgono al servizio della collettività. Chiedere l’innalzamento di fascia della Questura di Latina non vuol dire chiedere aiuto perché si è in difficoltà. Anzi, i recenti risultati ottenuti da forze dell’ordine e magistratura sono la dimostrazione che a Latina c’è un metodo vincente nelle attività di contrasto ai fenomeni criminali. L’innalzamento di fascia della Questura sarebbe dunque una ulteriore opportunità per il nostro territorio, un riconoscimento dell’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, andando allo stesso tempo a soddisfare le necessità di potenziamento dell’organico con le quali purtroppo tutte le istituzioni oggigiorno fanno i conti. Ho allegato alla mozione anche una mia nota indirizzata al Prefetto Falco con la quale esprimo tutto il mio apprezzamento per quanto si sta facendo sul territorio pontino in tema di sicurezza, un fronte sul quale le istituzioni e il mondo della politica procedono in maniera compatta e facendo sempre di più squadra”.