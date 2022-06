Latina, SIULP in sintonia sull’elevamento di fascia Questura

Tramite una nota, il SIULP di Latina, ha commentato la mozione di elevamento di fascia per la Questura di Latina consegnata ieri dal Sindaco Damiano Coletta al Questore Michele Spina, riceviamo e pubblichiamo:

“Salutiamo con immenso piacere la notizia della conferenza stampa di ieri, concernente l’elevazione di fascia della Questura di Latina.

Nella circostanza il Sindaco di Latina ha concretamente consegnato al Prefetto Maurizio Falco e al Questore Michele Maria Spina, la mozione proposta dai consiglieri comunali Malandruccolo, De Amicis, Fiore e Majocchi e approvata all’unanimità nella seduta dell’assise del 23 marzo scorso.

“Abbiamo già provveduto – ha commentato il primo cittadino – a inoltrare il testo di questa mozione, il 27 aprile scorso, al ministro Lamorgese, al Capo della Polizia, al Prefetto Falco, al Questore Spina, al presidente della Regione Lazio, ai parlamentari e ai consiglieri regionali eletti in provincia di Latina”.

Vogliamo pubblicamente ringraziare il Sindaco di Latina Damiano Coletta ed il consigliere Malandruccolo Tommaso, per il suo straordinario impegno, per la tenacia e la volontà, rispetto all’innalzamento di fascia della Questura, giacché transitare ad una fascia superiore potrebbe sanare in buona parte le questioni e le difficoltà vissute sul territorio, perché ciò porterebbe un fisiologico incremento dell’organico di tutti i ruoli, da quello dirigenziale sino a quello degli agenti – assistenti passando per quelli degli ispettori e dei sovrintendenti, senza dimenticare che sarebbe incrementato altresì il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nonché le dotazioni di materiali (autovetture con colori d’istituto e di serie, etc.)

Il SIULP, unitamente alle forze politiche locali sta provando e continuerà a farlo reclamando in maniera compatta in tutte le sedi Istituzionali, l’innalzamento della Questura da Dirigente Superiore a Generale.

Il Prefetto rispetto alla mozione ha aggiunto: “Io accolgo questa richiesta arrivata da più parti, poi saranno i livelli centrali a decidere”.

Il SIULP di Latina, a questo punto reitera la richiesta lanciata qualche anno fa al Ministro dell’Interno Luciana LAMORGESE e al Capo della Polizia Lamberto GIANNINI ed unitamente al Prefetto, Questore e alle forze politiche di Latina, rivolge nuovamente questo accorato appello, auspicando che venga seguito, giacché il popolo di Latina ha bisogno di serenità e soprattutto di sicurezza”.