Inquinamento e pesca a strascico, controlli dall’alto Lazio al Sud pontino

Hanno riguardato anche San Felice Circeo i controlli della Guardia di Finanza mirati a contrastare pesca a strascico sotto costa e inquinamento ambientale. Gli uomini del Reparto Aeronavale di Civitavecchia hanno portato alla luce 8 aree abusive su appezzamenti di terreno dove erano illecitamente stoccati ingenti quantità di rifiuti pericolosi, e in alcuni casi, anche altamente inquinanti.

L’attività operativa denominata “Rispettiamo la natura. A rispetto dell’ambiente”, oltre alle zone del territorio di San Felice Circeo, ha interessato anche i comuni di Pomezia, Ladispoli, Nepi e Gallese. In totale sono circa 32mila i metri quadri posti sotto sequestro. Controlli che sono stati condotti anche in ambiente marino dove, grazie alla sinergia tra elicotteri e unità navali, è stato possibile individuare 4 imbarcazioni (pescherecci e vongolare) intente ad effettuare, in tempo di notte, la pesca in un tratto di mare con una batimetrica inferiore a quella consentita. L’immediato intervento delle motovedette ha interrotto l’azione devastante della pesca illegale sotto costa.