Insiemeineuropa.it, Salvatore De Meo presenta il portale per imprese e cittadini

Insiemeineuropa.it, il portale tematico voluto da Salvatore De Meo, sarà presentato oggi pomeriggio all’Hotel Europa.

Si tratta di uno strumento a disposizione dei cittadini su cui trovare tutte le news e info sui vari bandi europei per Comuni, imprese e cittadini per far loro conoscere e avere un quadro completo le varie opportunità e possibilità.

Un nuovo punto di riferimento per cittadini e aziende dove trovare tutti i bandi e finanziamenti per aree tematiche: agricoltura, cultura, ambiente, giustizia, diritti civili. L’appuntamento, per chi vorrà partecipare, è per le 17.30.