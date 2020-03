Investous: guida alla piattaforma

Qualsiasi trader seriamente intenzionato ad intraprendere un percorso di trading online remunerativo si pone quesiti riguardo le diverse piattaforme CFD presenti attualmente disponibile. E’ chiaro che, rispetto alle piattaforme presenti sul Web, la percentuale di quelle serie ed affidabile è nettamente inferiore.

Prima di iscriversi ad una piattaforma e fornire i propri dati, nonché versare i propri risparmi, è fondamentale informarsi dettagliatamente sulla reputazione di cui gode il broker e le funzionalità che offre ai propri utenti.

In questo articolo sarà presentata una recensione su una delle piattaforme protagoniste di questo 2020: Investous.

Investous: autorizzazioni

Il primo dubbio che attanaglia un investitore prima di selezionare un broker riguarda la propria affidabilità. Per tale motivo, risulta importante chiarire che la piattaforma Investous è legalmente autorizzata ad operare e a fornire i propri servizi online, in quanto rispetta le normative imposte da specifici enti di controllo. Difatti, possiede l’autorizzazione della CySEC (organo di controllo cipriota) per consentire ad utenti europei di utilizzare la piattaforma.

Investous: tipologie di piattaforme e di conti.

Il broker Investous propone due piattaforme differenti tra cui i traders possono scegliere:

MetaTrader4 ;

; WebTrader.

La prima piattaforma menzionata è la più utilizzata dai traders in tutto il mondo, soprattutto per ottimizzare la propria attività ed operare a livelli professionali. Al contrario, la prima appare più adatta a neofiti che necessitano di acquisire dimestichezza con tali strumenti d’investimento.

In entrambi i casi, stando alle opinioni degli utenti, le scelte sono più che valide per investire in maniera semplice ed efficace, rispettando gli standard delle proprie capacità.

Anche per quanto riguarda le tipologie di conti, Investous ne propone diversi tra cui poter decidere in base alle proprie disponibilità economiche e ai propri obiettivi.

Prima di tutto, come ogni broker serio e che tiene a supportare i propri clienti, consente di iniziare da un conto demo, gratuito ed illimitato: strumento vantaggioso per i principianti e per coloro che vogliono studiare la piattaforma di negoziarvi concretamente.

In più, offre una scelta tra:

Conto base;

Conto Gold;

Conto Platinum;

Conto Vip.

Naturalmente, il conto base è quello più scelto, in quanto il deposito minimo è di soli 250 dollari e consente l’accesso ai servizi basilari. I conti successivi permettono di ricevere servizi meglio strutturati, sicuramente adeguati a traders che dispongono di capitali maggiori e necessitano di operare a livelli più seri.

Il conto Vip, ad esempio, consta di spread bassissimi ma l’accesso è più elevato in termini economici. In conclusione, ogni trader potrà scegliere la soluzione che ritiene più adatta, in modo da non dover andare oltre le proprie possibilità.

Investous: sezione didattica

Una caratteristica interessante che attira un gran numero di traders alle prima armi riguarda l’importanza che Investous fornisce alla formazione dei propri utenti.

Infatti, è possibile accedere ad un glossario, ad una sezione legata ai principi di base dell’analisi tecnica e fondamentale e a delle interessanti video-lezioni divise in base al proprio livello. In più, molti esperti consigliano di iniziare dall’e-book messo a disposizione sempre dal broker gratuitamente, poiché chiaro e semplice, ma s’impone come una vera e propria guida al trading online.

Investous: segnali di trading

I traders che cercano un supporto per meglio decifrare i probabili movimenti di mercato possono ricevere dei segnali di trading gratuiti.

Grazie alla collaborazione con la società Trading Central, diversi professionisti lavorano quotidianamente per fornire agli utenti di Investous indicazioni riguardo le probabili future tendenze di mercato o degli assets selezionati.

Bisogna ricordare che si tratta di previsioni che, seppur ritenute ottime dalla community di traders che hanno scelto Investous, non riparano i traders dai rischi legati al trading online.

Investous: conclusioni finali

Con una panoramica abbastanza vasta di piattaforme tra cui scegliere, molti esperti ritengono che Investous sia tra le migliori per i servizi che offre, riuscendo a soddisfare sia i traders esperti che i neofiti.

Una volta appurato che non si tratta in alcun modo di un broker truffaldino, saranno gli stessi investitori a poter studiare la piattaforma accedendo ad un conto demo. Non prevede vincoli, per cui se non dovesse essere all’altezza delle proprie aspettative, non ci saranno spese o costi per aver usufruito del servizio.