Invincibile Estate, a Cisterna il libro di Claudio Donatelli e Annalisa Nicastro

Prenderà vita, questo sabato alle ore 21, l’evento di presentazione del nuovo libro ‘Invincibile Estate’ scritto da Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale Italiana di Calcio e originario di Cisterna e dalla giornalista Annalisa Nicastro, esperta in comunicazione e direttrice di “Quatsch”, rivista sui linguaggi narrativi e poetici contemporanei.

L’evento si svolgerà nella location di Palazzo Caetani, a poco più di un mese dalla sua uscita nelle librerie italiane e nel quale si narrano storie di sport e di vita, trionfi, cadute e rinascite.

Si tratta di uno dei pochi libri che racconta lo sport restituendo la parola direttamente agli atleti e alle atlete coinvolte. Lo sport è sempre messo al centro delle tante e bellissime conversazioni che gli autori hanno avuto, nel corso del tempo, con gli autorevoli personaggi.

Gli autori si pongono l’obiettivo di far rivivere al lettore le emozioni che gli stessi atleti hanno provato quando hanno superato la curva finale sugli sci a 112 km/h o poco prima del gancio finale contro un avversario su un ring. Un libro lontano da toni altisonanti, epici e autoreferenziali, perché la sua efficacia è nella naturale semplicità delle cose vissute.

Lo stile narrativo scelto dai due autori è l’autofiction, in cui l’autore è anche protagonista e voce narrante di storie, in uno scambio continuo di permeabilità tra fiction e non.

Gli episodi narrati sono tratti da testimonianze vere: da Roberto Mancini alla vigilia di Italia – Inghilterra del 2021, a Gianluca Vialli (compagno di squadra di Mancini nella gloriosa Sampdoria anni ’90), Irma Testa (pugilato), Martin Castrogiovanni (rugby), Giorgio Chiellini, Damiano Tommasi (calcio), Sofia Goggia (sci), Francesco Moser (ciclismo) e tanti altri.

Sono testimonianze che servono sia a chi lo sport lo pratica, sia a chi lo vive da appassionato, sia a chi non è interessato in nessun modo all’argomento, perché i temi trattati in ogni capitolo sono trasversali e mettono sempre in stretta connessione lo sport e la vita.

Sono infatti presenti anche Maurizio De Giovanni (giallista che vanta un passato nella pallanuoto) che parla di cosa vuol dire essere tifosi, o Irma Testa accende le luci sulle pari opportunità, oppure Xavier Jacobelli sull’importanza della comunicazione e Giorgio Chiellini sulle qualità da leader.

Sabato sera, a Palazzo Caetani, oltre agli autori, parteciperanno il sindaco Valentino Mantini e il consigliere delegato FIGC Mauro Grimaldi. Ingresso libero.