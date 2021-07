“Io sono Giorgia”, il libro: domani a Latina arriva la Meloni

Domani, 16 luglio, Giorgia Meloni sarà a Latina alle ore 18.00 presso il Campo Coni per presentare il libro “Io sono Giorgia”. Sul palco con lei il giornalista e vicedirettore di Raidue Paolo Corsini.

“Stiamo lavorando in queste ore per fare in modo che tutto sia pronto per domani – dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina senatore Nicola Calandrini -. Sarà un evento nel pieno rispetto delle normative anti Covid, con tanto di posti a sedere distanziati. Abbiamo già centinaia di persone che hanno confermato la loro presenza per assistere alla presentazione del libro “Io sono Giorgia”. Non ne avevamo dubbi considerando le alte vendite registrate dal libro, per settimane in testa alle classifiche. È la dimostrazione che il consenso di Giorgia Meloni va ben oltre i sondaggi.

Purtroppo a causa delle norme anti-covid e per garantire la sicurezza di tutti, nonostante lo spazio ampio all’aperto, potremmo consentire l’accesso solo fino ad esaurimento posti”.

“Ringrazio l’intero partito provinciale – conclude il sen. Calandrini -, militanti e volontari che hanno contribuito all’organizzazione. Grazie anche all’amministrazione comunale per il supporto e per aver concesso anche l’area mercato che sarà adibita a parcheggio. Così come ringrazio Prefettura e Forze dell’Ordine che garantiranno la sicurezza. Non vediamo l’ora di dare il bentornato a Giorgia nella città che è anche il suo collegio elettorale”.