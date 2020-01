Ipotesi riapertura discarica di Borgo Montello, Lbc minaccia le barricate

Ipotesi riapertura discarica di Borgo Montello: il movimento di Latina Bene Comune pronto alle barricate. La preoccupazione improvvisa del sindaco Damiano Coletta e dell’assessore all’Ambiente Roberto Lessio è comune a Lbc.

“Per Latina Bene Comune – spiega una nota stampa diffusa nella tarda serata di ieri – è inaccettabile ogni sua ipotesi di riapertura, anche se parziale. Il sito di Borgo Montello va messo in sicurezza e bonificato, i cittadini di Montello, e tutta la città di Latina, hanno pagato un prezzo troppo alto e insostenibile per la salute e la qualità della vita. Ci auguriamo che la conferenza dei servizi (quella del 22 gennaio per la valutazione del progetto di Ecoambiente, ndr) serva a mettere una pietra sopra a ogni ipotesi di riapertura.

Il movimento è pronto a manifestare e a scendere a fianco dei residenti del borgo, qualora questa voce di una riapertura si rivelasse fondata”.



“I consiglieri regionali che rappresentano il nostro territorio hanno una grande responsabilità a riguardo, in particolare chi fa parte della Commissione Ambiente della Regione Lazio – dice Lbc -. La salute è un diritto inderogabile e per questo chiediamo che sia posta la parola fine sulla discarica, una volta per tutte, senza appello né ripensamenti”.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti