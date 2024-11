Italian Circus Talent Festival: trionfo di giovani talenti

Si è conclusa la 3ª edizione dell’Italian Circus Talent Festival, che ha portato in scena oltre 80 artisti provenienti da tutto il mondo. Due le classifiche (italiani e stranieri) e numerosi i premi assegnati dalla Giuria Tecnica composta da esperti internazionali e dalla Giuria della Critica.

Tra i vincitori italiani, Oro per i giovani Soery e Gabriel Dell’Acqua con i loro numeri di verticali, mentre lo straniero Dmytro Onyshchenko (Ucraina, 9 anni) ha conquistato l’Oro per fasce e giocoleria. Il Premio della Critica è andato a Matteo Fraziano per la performance innovativa “Storia di una Musicassetta”.

Conduzione affidata a Davide Padovan ed Emily Ling, mentre la cerimonia di premiazione ha visto protagonisti Stefano Masciarelli e Liana Orfei. Il presidente Fabrizio Montico ha dichiarato: «Abbiamo realizzato un evento unico, già pronti per la prossima edizione».

La 4ª edizione è fissata dal 6 al 10 novembre 2025.