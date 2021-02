Itri, lavori alla geodetica in ritardo: sport fermo

ITRI – I ritardi nella manutenzione della struttura geodetica rendono difficoltoso il ritorno dello sport. Il Movimento Popolare Lega Aurunca dichiara così in una nota:

“Era stato già oggetto di un’interrogazione e interpellanza alle autorità comunali nel mese di gennaio da parte del consigliere comunale Giuseppe Cece lo stato di carenza di manutenzione della struttura geodetica di p.le Carabinieri d’Italia, ed oggi il ritardo nell’intervento da parte del Comune di Itri per approntare le riparazioni al telo di copertura della stessa struttura, sta manifestando inevitabili ripercussioni sulla possibilità dei giovani itrani di ritornare a praticare le attività sportive in sicurezza. Infatti mentre nel resto d’Italia e del nostro comprensorio si è potuto ritornare a programmare il ritorno dei giovani allo svolgimento delle attività sportive ad Itri l’impossibilità di utilizzo di una delle poche strutture a disposizioni dei giovani ne limiterà fortemente la concreta possibilità di pratica di queste attività”.

Continua – “non è assolutamente giusto che i giovani paghino un prezzo ‘supplementare’, alla già grave situazione pandemica, derivante dal ritardo amministrativo nel predisporre gli interventi di messa in sicurezza della struttura danneggiatasi per causa del mal tempo in una misura certamente risolvibile in tempi ragionevoli”.

Attualmente, nel difficile contesto in cui viviamo lo sport potrebbe ridurre lo stress e l’ansia, che sono sicuramente aumentati e migliorare la qualità del sonno e di conseguenza il nostro benessere psico-fisico. Rappresenterebbe, in parte, anche il ritorno alla socialità.

La note si conclude con un auspicio: “A questo punto ci si aspetta da parte del Comune un intervento rapido ed incisivo che consenta la risoluzione di un problema dai notevoli risvolti sociali”.