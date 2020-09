ITS Meccatronico del Lazio, domande fino al 15 settembre. Chi supera il corso, assunto tra Latina e Frosinone

Le domande per frequentare il secondo corso dell’ITS Meccatronico del Lazio, destinato a formare la figura del “Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”, saranno aperte fino al 15 settembre. La selezione è per gli alunni che potranno frequentare gratuitamente il corso formativo ed avere quindi la possibilità di essere assunti a fine percorso da aziende del settore nella provincia di Frosinone e Latina. Le domande possono essere presentate dunque fino al 15 settembre attraverso il sito www.itsmeccatronicolazio.it.

“La volontà di costituire la Fondazione ITS nasce dall’impegno di un gruppo di imprese del territorio di Frosinone e Latina, associate ad Unindustria – spiega l’associazione di industriali – dalla necessità di rafforzare la formazione tecnico-specialistica in ambito meccanico e meccatronico e di sviluppare le competenze strettamente correlate ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese stesse per lo sviluppo della competitività del territorio, favorendo l’occupazione dei giovani al termine del percorso di formazione”.

Chi supererà la prova scritta, dovrà sostenere un colloquio orale con la commissione giudicatrice. Alla fine verranno selezionati 25 ragazzi che andranno a formare la classe.

“Il diplomato del percorso specialistico saprà operare per realizzare, integrare, controllare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi tipi di produzione. Collabora con le strutture tecnologiche preposte alla creazione, produzione e manutenzione dei dispositivi su cui si trova ad intervenire. Cura e controlla anche gli aspetti economici, normativi e della sicurezza. Coniuga profonde competenze tecniche nel settore dell’industria 4.0 con competenze anche di carattere gestionale. Gli studenti che sosterranno con profitto l’intero percorso curriculare di due anni, 1800 ore di cui 700 di stage nelle aziende promotrici situate nelle due province, – assicura Unindustria – saranno inseriti nelle realtà produttive del territorio di Frosinone e Latina”.

Le docenze saranno tenute per l’80% da manager aziendali. Le imprese promotrici sono Prima Sole Components S.p.A. (FR); Bitron S.p.A. (FR); Europlastics S.r.l. (FR); Star S.r.l. (LT).

“Un nuovo e fondamentale passo avanti, dunque, verso la realizzazione di un progetto rivolto ai giovani ed importante ai fini dello sviluppo occupazionale di qualità che è stato possibile realizzare grazie al lavoro sinergico promosso con le Imprese, da Unindustria unitamente all’Amministrazione Provinciale, al mondo della scuola rappresentato in primis dall’ITIS Galileo Galilei di Pontecorvo ed all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale”.

Per informazioni sulle selezioni si può contattare la segreteria della Fondazione ITS tel. 0776760623- 0775817743 07758171-2 oppure visitare il sito www.itsmeccatronicolazio.it; email: info@fondazionemeccatronicolazio.it.