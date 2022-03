Karate Opes, un successo a Sermoneta con l’asd Sport per Tutti

Lo scorso 20 marzo si è svolto il secondo appuntamento di karate organizzato dall’affiliata Opes asd “Sport Per Tutti” di Sermoneta. L’evento, patrocinato dal Comune di Sermoneta è stato realizzato con successo presso il Centro Sportivo “Le Prate” alla presenza della sindaca Giuseppina Giovannoli e dell’assessore allo sport Giuseppe Corelli.

Lo stage di rilevanza nazionale è stato ideato e curato da Nicola Marone, direttore tecnico e Maestro dell’Asd “Sport per Tutti”, oltre che tecnico dell’ente Italia Karate che dichiara: “Ringrazio tutti i partecipanti, i collaboratori dello staff, i tecnici, le autorità intervenute, ed il Comitato Provinciale Opes Latina nella figura del presidente del Comitato Provinciale Daniele Valerio, che con un continuo ed instancabile sostegno ha contribuito alla crescita dell’associazione e dei nostri appuntamenti che si svolgono due volte l’anno e che sono funzionali a preparare gli atleti ad affrontare competizioni nazionali in primavera ed esami di passaggio cintura a fine anno – commenta il Maestro Nicola Marone”.

A partire dalle 9, gli atleti hanno iniziato i loro allenamenti con saluto inziale al cospetto del Maestro 7° Dan Aniello Mozzillo ed i suoi collaboratori nonché Tecnici dell’EIK (Ente Italia Karate) il Maestro 4° Dan Nicola Marone ed il Maestro 3° Dan Giuseppe Montuoro Mollo. In questa edizione l’associazione ha suddiviso lo stage in tre fasi. Si è cominciato con un allenamento dei kata, dove si sono svolti dei movimenti propedeutici per migliorare l’equilibrio, la postura e tecniche, passando poi allo svolgimento dei kata insieme ai Maestri. Terminata la prima fase dell’allenamento, pausa per consumare il sacchetto gara offerto e distribuito da Fabrizio Forte, direttore dal Conad Superstore di Sermoneta, “da sempre disponibile – commenta il Maestro Marone – verso le iniziative sportive dell’associazione, mostrandosi sempre propenso alla crescita dello sport”.

Nella ripresa, si riparte dal kumite: i maestri hanno messo in atto esercizi che sviluppano nell’atleta la velocità di movimento, l’elasticità del corpo e il controllo delle tecniche, in modo da effettuare sempre un combattimento veloce, tecnico e controllato. Finito con i propedeutici, hanno svolto prima individualmente e poi a coppie combinazioni di tecniche di kumite. Il tutto affinando la pratica in attesa di disputare i prossimi Campionati Italiani 2022 che mettono in palio l’ambito titolo di campione italiano.

La terza fase dell’evento ha previsto la simulazione di gara: divisi per pool, hanno gareggiato tutti i bambini dai 4 a 7 anni con un percorso di agilità a tempo con ostacoli. A seguire, il resto degli atleti che davanti agli occhi attenti di tutti e tre i maestri, nonché arbitri nazionali CKI, si sono esibiti con il loro kata. “Un modo – spiega il Maestro Marone – per preparare gli atleti, non solo alla gara, ma anche alla tensione che si deve affrontare prima delle competizioni”.

Al termine, gli atleti sono stati premiati dalla sindaca Giuseppina Giovannoli e dall’assessore allo Sport Giuseppe Corelli, che con la loro presenza hanno confermato l’evento come parte attiva del Comune di Sermoneta. Una giornata all’insegna dello sport, ma soprattutto del Karate, che oltre ad essere una disciplina agonistica che rafforza il corpo, aiuta a nutrire mente, spirito e carattere, contribuendo ad accrescere sicurezza ed autostima negli atleti.

Di seguito l’elenco dei 35 allievi che hanno preso parte all’evento.

Gibotta Alessandro, Marone Monica, Fico Antonella, Caliendo Francesco, Maimone Gabriele, Ceniccola Flavio, Aceto Alessio, Cassandra Andrea , Riccardo Ines Lumturi, Bruni Giulia, Briganti Francesca, Carrichiello Salvatore, Feola Giuseppe, Bruni Gianluca, Matarazzo Francesco, Pennestri Davide, Pennestri Diego, Pompili Diego, Cassandra Marco, Angeloni Leopoldo, Antonucci Gabriel, Bartoccini Andrea, Berardi Mirko, Carrichiello Arianna, Conio Valentina, Corelli Riccardo, Di Girolamo Sofia, Mari Mattia, Moretto Nicolò, Parillo Emma, Parillo Francesco, Puzella Alessandro, Sanpaolesi Leonardo, Vitale Aleida, Animali Giulio.