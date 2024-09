La Benacquista annuncia l’arrivo di nuovi giovani atleti

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket continua a investire nel futuro del basket giovanile, consolidando e potenziando il settore giovanile. Dopo aver inserito allenatori professionisti e aver portato il preparatore fisico Andrea Cappelli a tempo pieno, il club ha compiuto un ulteriore passo avanti, aprendo le porte della foresteria a nuovi giovani talenti.

Nel corso degli ultimi mesi, la dirigenza ha lavorato intensamente per reclutare atleti promettenti provenienti da diverse regioni italiane. Questo impegno ha portato all’ampliamento della foresteria, che ora ospita quattro giovani cestisti destinati a diventare protagonisti nei campionati Under 17 Eccellenza e Under 19 Gold. I nuovi arrivi sono Flavio Dellissanti, Andrea Altavilla, Emanuele Pantile (tutti classe 2008), e Michele Ross (classe 2009), il cui arrivo a Latina è previsto nei prossimi giorni.

L’Under 17 Eccellenza, che ha già iniziato la fase di preparazione, sarà la prima squadra del settore giovanile pontino a scendere in campo per le partite ufficiali. L’esordio stagionale è fissato per il 15 settembre, quando i giovani nerazzurri affronteranno la Uisp XVIII in trasferta. Solo tre giorni dopo, il 18 settembre, la squadra farà il suo debutto casalingo contro la Vis Aurelia, in una partita che si preannuncia carica di emozioni.

Queste mosse sottolineano l’impegno della Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel costruire un futuro solido e competitivo per il basket giovanile, dando ai giovani atleti l’opportunità di crescere e svilupparsi in un ambiente strutturato e professionale. Il club dimostra così di voler investire non solo nella prima squadra, ma anche nelle nuove generazioni, con l’obiettivo di formare atleti di alto livello e contribuire al prestigio del basket italiano.