Rimborsi spese legali: la coalizione Aprilia Civica sull’assoluzione del sindaco

Sulla vicenda rimborsi spese legali, la Corte dei Conti assolve il sindaco Terra e il responsabile del servizio avvocatura del Comune di Aprilia. Si è trattato di una sentenza che ha ribaltato il giudizio di primo grado, che nel 2019 aveva condannato per danno patrimoniale sia il primo cittadino che il funzionario del Comune ad un risarcimento rispettivamente di 3mila e 20.500 euro.

Contro tale sentenza, sia il sindaco che l’avvocato Sesselego avevano presentato subito ricorso.

Adesso, dopo il parere definitivo della Corte dei Conti anche la coalizione Aprilia Civica ha espresso quello che è il pensiero, positivo, sull’assoluzione del sindaco.

“Sin dall’inizio di questa vicenda abbiamo creduto fermamente che il nostro sindaco fosse nel giusto ed abbiamo continuato a riporre in lui la nostra fiducia per la guida della coalizione. Nel 2018 abbiamo affrontato una campagna elettorale fomentata dal fango dei tanti personaggi in cerca d’autore che brandivano questa storia come fosse una scure sulla testa del candidato sindaco Antonio Terra ed implicitamente di tutti noi. Assistemmo – aggiungono – ad una sistematica azione denigratoria tesa a delegittimare non un avversario politico sulle idee ed i programmi, ma ad abbattere il nemico tentando di dimostrare chissà quali teoremi”.

Aprilia Civica conclude con queste parole che guardano al futuro: “Al Sindaco Terra, all’amico Tonino, ribadiamo la nostra solidarietà per quanto subito in questi anni, mantenendo nonostante tutto la tempra forte e la schiena dritta. Confidiamo per il prosieguo della nostra azione amministrativa, volta a risolvere le tante criticità che Aprilia ancora deve affrontare. E con lui al nostro fianco, proiettiamo la Città verso il futuro prossimo”.