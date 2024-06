La Cantina Tre Terre di Sabaudia vince l’oro al concorso Città del Vino

La Cantina Tre Terre di Sabaudia ha ottenuto un prestigioso riconoscimento con il suo Shiraz Igp 2022, aggiudicandosi la Medaglia d’Oro alla XXII edizione del Concorso enologico internazionale Città del Vino. Con un punteggio di 89,000 su 100, lo Shiraz ha raggiunto il risultato più alto tra le imprese laziali partecipanti.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino con il supporto scientifico dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino), il concorso ha visto la partecipazione di oltre 60 commissari tra enologi, buyer, importatori, tecnici e giornalisti, sia italiani che internazionali.

Il premiato Shiraz 2022, prodotto in sole 1.500 bottiglie e affinato per 9 mesi in botte, proviene dai vigneti aziendali situati a Borgo San Donato, nel territorio di Sabaudia, vicino al Parco Nazionale del Circeo. La cantina, guidata da Marco Maccotta, ha consolidato il suo prestigio nel panorama vitivinicolo grazie a una serie di riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni.

Questo ultimo successo con lo Shiraz Igp 2022 conferma l’eccellenza della Cantina Tre Terre di Sabaudia, continuando a elevare la qualità e la reputazione dei vini prodotti nel Lazio.