La città piange Tonino Castegini, il presidente dell’associazione “Riviera di Latina”

E’ morto oggi, alla clinica San Marco, Tonino Castegini. Il presidente dell’associazione “Riviera di Latina” è deceduto dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Tutti lo conoscono in città perché da 17 anni organizzava la “Notte di Fuoco” sul lungomare.

“Con Tonino si è spenta una parte di me. Questa è una delle notizie che mai vorresti ricevere. Con Tonino abbiamo compiuto un pezzo importantissimo di vita – ha detto Renzo Scalco, vice presidente dell’associazione Riviera di Latina – e sapere di non poter più sentire la sua voce o ascoltare i suoi consigli o le sue arrabbiature toglie l’ossigeno. Latina ha perso un riferimento importante, una persona che non si è mai risparmiata pur di vedere la sua città migliorare, ogni giorno, nelle piccole cose. Era uomo di squadra Tonino e in quella squadra portava i valori che lo hanno sempre contraddistinto nella vita pubblica e privata. Alla moglie Antonella ed ai figli Riccardo e Valentina il mio abbraccio forte”.