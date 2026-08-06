“La cultura ci salverà”, il post social del Caffè Poeta dopo l’ennesimo furto notturno

Invece di farsi abbattere dall’amarezza per il secondo colpo subito in pochi mesi, hanno scelto di rispondere con un pizzico di amara ironia. Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, la proprietà del Caffè Poeta di Piazza del Popolo ha voluto sdrammatizzare il furto subito nella notte, ringraziando i tanti clienti per l’affetto dimostrato e rilanciando con un’iniziativa a tema: una lista di cinque letture estive dedicate proprio al mondo dei furti e dei “soliti ignoti”.

I fatti risalgono a questa notte, intorno alle 4:30. Un malvivente si è introdotto nella struttura dopo aver scavalcato il cancello della vicina biblioteca e essersi procurato un grosso bastone. Con quello ha forzato la porta sul retro del locale, facendosi strada all’interno per poi puntare direttamente al registratore di cassa, scardinarlo e fuggire con il bottino.

Nonostante il danno e il comprensibile sconforto per un episodio definitolo “triste e spiacevole”, la reazione dello staff è stata immediata e determinata a non farsi togliere l’entusiasmo. “Reiteriamo la nostra voglia di continuare a essere un luogo di incontro, condivisione e cultura — spiegano dal locale —. Nonostante tutto, crediamo ancora che la cultura ci salverà”. Un segnale di resilienza che ha subito incassato la solidarietà di decine di cittadini e frequentatori abituali del centro.