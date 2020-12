“La leggenda della bella Ninfa”, il libro in dono ai bimbi ricoverati al Goretti

Una favola è stata donata ieri ai bambini ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti, di Latina. L’associazione culturale Sintagma, grazie alla sensibilità e collaborazione del gruppo aziendale della famiglia Aprile (Azienda agricola La Valle del Falco, Re.Co.Ma. Group, Tra-Ser, A.l.Cryo), ha portato in dono al reparto di pediatria copie del libro illustrato “La Leggenda della Bella Ninfa”.

“Un semplice gesto che, in un periodo particolare della loro vita, possa dare alcuni momenti di sollievo e una piccola gioia per un dono inatteso”. L’associazione ringrazia la Asl di Latina, il direttore Lubrano e tutto il personale medico per la cortesia e la disponibilità dimostrata.