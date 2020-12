Buoni spesa, a Latina sarà possibile richiederli dal 28 dicembre

Dal 28 dicembre prossimo sarà possibile presentare domanda per i buoni spesa a Latina. Il Servizio Programmazione sistema welfare del Comune ha emesso l’avviso pubblico riguardante le “Misure di sostegno economico una tantum alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Nell’avviso si trovano i tempi e le modalità con cui i cittadini potranno richiedere i buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari, di prima necessità e farmaci.

Il periodo nel quale inoltrare le domande scatta alle 12 di lunedì 28 dicembre fino alle 14 di sabato 9 gennaio.

La domanda va presentata online compilando il modulo presente sulla apposita piattaforma al seguente link:

https://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_001

Tutte le info, compresi i contatti disponibili per fornire assistenza nella compilazione delle domande, sono nell’avviso consultabile al link:

http://bit.ly/avviso-pubblico-buoni-spesa-dic2020