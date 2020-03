La nuova frontiera degli investimenti in borsa: il trading online

Fare trading online significa niente di meno che operare in borsa, con il vantaggio di compiere determinati movimenti finanziari comodamente da casa propria e tramite pc.

L’obiettivo è sempre quello di trarre profitto da azioni di compravendita sui mercati finanziari, ma la modalità che si utilizza nella speculazione in borsa risulta, per la singola persona, più immediata e pratica. Per tale motivo questo tipo di attività ha riscosso un enorme successo.

Ad ogni modo, investire le proprie liquidità sui mercati economici non è mai un’azione priva di rischi. Fare trading online non assicura automaticamente un profitto ed è bene conoscere i pericoli del mestiere per non incorrere nella perdita del capitale investito, piccolo o grande che sia.

Quello che si può fare, per evitare spiacevoli imprevisti, è: conoscere a grandi linee il mondo della finanza partecipando a corsi online, affidarsi a broker e piattaforme di trading online certificate, prendere esempio dai trader più esperti, fare pratica operando in modalità demo.

L’importanza della pratica nel trading

Uno dei modi più sicuri per fare trading online è certamente quello di affiancarsi a un professionista del settore, come il broker finanziario, e operare tramite piattaforme elettroniche autorizzate.

Un broker finanziario è l’intermediario necessario per effettuare la compravendita di titoli, azioni e obbligazioni e grazie alle piattaforme online, l’investitore potrà operare avendo informazioni sempre aggiornate sull’andamento dei mercati.

Inoltre, la maggior parte delle piattaforme offrono un servizio di prova illimitato e gratuito, tramite il quale è possibile osservare le mosse dei trader più esperti e simulare acquisti e vendite dei principali strumenti finanziari, senza rischiare di perdere la propria liquidità.

Accumulare esperienza sul campo è forse una delle cose più importanti per un investitore. Solo in questo modo si sarà in grado di fronteggiare gli imprevisti dovuti alle imprevedibili oscillazioni finanziarie. Inoltre temprarsi sarà utile per gestire la componente emotiva, che troppe volte in questo settore viene sottovalutata.

Da qui l’innegabile utilità delle piattaforme demo, che permettono di investire in Borsa utilizzando soldi virtuali e quindi azzerando i rischi. La simulazione, come accennato in precedenza, permetterà di accumulare esperienza sul campo per poi operare, appena si è pronti, con denaro reale.

Sul web sono facilmente reperibili informazioni sulle migliori demo del trading online e sulle società di brokeraggio che offrono questo servizio, interamente gratuito.

Imparare a gestire le emozioni per investire meglio

Nel trading è sempre presente una fortissima componente emotiva e psicologica.

Può sembrare scontato parlarne, ma in realtà molti dimenticano quanto stressante sia operare sui mercati finanziari. Speculare in Borsa è un’attività complessa, dove in gioco ci sono i propri risparmi. Basti pensare a un’eventuale perdita, parziale o totale, del capitale e alle conseguenze che questo comporterebbe nella vita del singolo individuo.

Inoltre un trader viene inevitabilmente condizionato dalle esperienze vissute, e i trascorsi possono influenzare in maniera tanto positiva quanto negativa le strategie che andrà ad adottare.

Quando si parla di psicologia applicata al trading, si intende dunque fare riferimento a una disciplina che si declina nella ricerca e individuazione di quegli input che condizionano in maniera inconscia le azioni/reazioni degli investitori.

Anche in questo caso, fare pratica con piattaforme demo potrà essere di grande aiuto e abituerà il trader, anche se solo in parte, a prendere coscienza dei propri limiti emotivi e a fare i conti con guadagni e perdite.

È dunque importante fare attenzione al proprio stato emozionale quando operiamo in borsa, tenendo sotto controllo ansie e paure, le quali porterebbero solo aumentare le probabilità di fare mosse sbagliate. Stessa cosa vale per l’eccessiva sicurezza in sé stessi: meglio fare investimenti sicuri con una buona percentuale di prevedibilità.