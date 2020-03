Covid-19, Righetti: “Casati consenta i tamponi al personale medico”

Il presidente dell’Ordine dei medici di Latina, Giovanni Maria Righetti, ha chiesto al direttore della Asl Latina, Giorgio Casati, di consentire, su base volontaria, al personale medico dei pronto soccorso, dei Punti di assistenza territoriale, ai medici di medicina generale, di guardia medica, di pediatria di libera scelta, di sottoporsi al tampone per la ricerca del Covid 19.

Per questo assicura la copertura economica da parte dell’Ordine del costo dei tamponi e dei reagenti e mette a disposizione per un mese una figura professionale per il prelievo del campione e un medico di laboratorio.

“Sembra ormai provato che il contagio – ha spiegato Righetti – può avvenire anche in assenza di sintomi. Circa il 10% dei positivi al Coronavirus è rappresentato da personale sanitario, stanno morendo medici che, quali ‘eroi’, hanno combattuto al fronte e che addirittura in alcuni paesi i medici militari stanno sostituendo i medici di medicina perché tutti in quarantena obbligatoria. E’ arrivato il momento di fare qualcosa di concreto a sostegno di tutti loro. Mi auguro per questo che la proposta avanzata venga accolta”.